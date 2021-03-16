Ведущей пришлось прикрикнуть на устроившего истерику гостя

Украинский политэксперт Гордей Белов закатил истерику, выступая в телепрограмме "60 минут" с Ольгой Скабеевой. Ведущей пришлось осадить нервного и буйного гостя во время эфира.

Скандал начался, когда присутствующие гости начали обсуждать Крым. В итоге нервного политолога пришлось резко успокаивать самой журналистке.

"Хватит кричать, Гордей, балбес!" – воскликнула разгневанная поведением Белова телеведущая.

В самом конце эфира ситуация накалилась до предела: присутствующие эксперты перешли к обсуждению недавнего инцидента, произошедшего во время совещания главы Крыма Сергея Аксенова с региональными властями, когда глава Минкультуры республики разразилась матом из-за возникших технических неполадок.

Так, в конце обсуждения темы Белов начал размахивать руками и громко кричать, обвиняя правительство республики в "предательстве" Украины. После последовавшей перепалки, когда в студии уже гасили свет, украинский гость не успокаивался, за что и получил от Скабеевой.

Недавно в Сети вспыхнул новый скандал из-за нецензурной лексики Ольги Скабеевой в эфире "60 минут". Российская журналистка произнесла непечатное слово прямо во время телеэфира, не сдержав эмоций при обсуждении темы недавней отставки главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Так, ведущая вступила в жаркий спор с одним из гостей программы, потребовав от него прямого ответа на вопрос: за что украинский чиновник лишился поста? В ответ эксперт сообщил, что тот "перебрал" со своими полномочиями.



