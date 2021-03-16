Экс-супруг Арнтгольц увяз в долгах по коммуналке

Экс-супруг Арнтгольц увяз в долгах по коммуналке
Иван Жидков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер рассказал о проблеме в личном микроблоге

Иван Жидков сообщил подписчикам в "Инстаграм" о том, что он накопил огромный долг по ЖКХ. Видео, на котором запечатлена квитанция с запредельной суммой, артист опубликовал в разделе сторис.

На записи видно, что сумма долга составляет 98 тысяч рублей. Видео Жидков сопроводил подписью "Оплата ЖКХ" и тремя рыдающими смайлами. Также на заднем фоне можно услышать расстроенный голос самого актера – он сделал вид, будто плачет из-за данной проблемы.

В последний раз Иван оплачивал квитанцию в июле 2020 года. Неизвестно, с чем связаны задержки по взносам бывшего мужа Татьяны Арнтгольц. 

Жидков посоветовал подписчикам не накапливать долгов и вовремя платить за квартиру. В противном случае они столкнутся с такими же трудностями, как и он сам.

Напомним, Иван сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Солдаты", "Убойная сила", "Нулевой километр", "Черная молния", "Темный мир" и других. Его дебют состоялся в 2003 году – он принимал участие в съемках кинокартины "В созвездии Быка".

Ранее Жидков показал, как выглядит его подросшая дочь Мария от Татьяны Арнтгольц. Поклонники сошлись во мнении, что 11-летняя наследница артиста растет настоящей красавицей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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