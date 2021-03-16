Экс-участник группы "Кар-Мэн" пытается вернуть утерянную популярность

Российский музыкант Богдан Титомир, которому накануне исполнилось 54 года, является весьма неоднозначной фигурой на отечественной сцене. В 1990-е годы он стоял у истоков российского попа в составе "Кар-Мэна", собирая огромные залы. Однако затем артист решил уйти в сольное плавание, продолжая давать большие концерты. Позднее Богдан неожиданно переехал в Штаты, где и пропал на несколько лет.

Уроженец Одессы познакомился с музыкой еще в юности. Правда, музыкальное училище пришлось Богдану не по нраву. Во время службы в армии Титомир занимался художественной деятельностью, отвечая за культурно-массовую работу. После службы будущий певец отучился на профессионального режиссера массовых мероприятий и начал работу в студии. Так он и приступил к аранжировкам "Ласкового мая".

Чуть позже Богдан организовал с клавишником Сергеем Лемохом, который работал у Дмитрия Маликова, и продюсера "Фристайла" Владимира Мальцева коллектив "Кар-Мэн". После двухлетнего существования группа распалась: Сергея не устраивало стремление главного участника к музыкальным экспериментам.

В конце 1990-х Титомир уехал в Штаты, где изучал клубный бизнес. Позднее Богдан признавался, что "затаился" там на несколько лет из-за угроз со стороны бандитов – звезду российской сцены не единожды заказывали, считая авторитетным лидером в мире музыки.

"Когда позвонили четыре человека из разных группировок и посоветовали затихариться где-нибудь на годик-другой, я задумался. А потом свалил в Америку на три с половиной года", – рассказывал Титомир "Собеседнику".

Несколько лет спустя он вернулся в Россию. Годы, проведенные в США, привили артисту любовь к хип-хопу: в 2010 году он выпустил альбом "Нежный и грубый".

Год спустя Титомир выпускает свой сольник "Очень важный перец", после чего вновь уходит в тень. В 2017 году засветился на "Вечернем Урганте". А за последние годы артист вновь напомнил о себе – на этот раз Богдан старается наверстать упущенное, регулярно выступая в "ЮТубе" с молодыми артистами, передает "Сплетник".