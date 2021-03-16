"Замечательная пара": Арзамасова показала свежее фото с Авербухом с отдыха

"Замечательная пара": Арзамасова показала свежее фото с Авербухом с отдыха
Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруги отправились в пустыню

На данный момент Илья Авербух и Елизавета Арзамасова отдыхают в Дубае. На своей инстаграм-странице звезда "Папиных дочек" опубликовала новый снимок с мужем.

На фото супруги позируют посреди пустыни. Фигурист и актриса обмотали головы платками, а на глаза надели солнечные очки. Таким образом знаменитости защитились от попадания песка в рот. 

"Вы спрашивали: "Где муж?". Так вот же он!" – написала Елизавета под снимком.

Поклонники артистки пожелали паре отличного отдыха. Многие отметили, что Авербух и Арзамасова замечательно смотрятся рядом друг с другом.

"ЛИЗУНЬ, вы такие красивые и милые", "Замечательная пара", "Красавчики, супер", "Вы прекрасны", – прокомментировали подписчики.

Некоторые предположили, что на самом деле рядом со звездой "Папиных дочек" запечатлен не Авербух. Действительно, из-за защитных аксессуаров сложно понять – фигурист ли это.

"Араба вижу, а муж-то где?", "Что-то не совсем понятно, что это муж", – заявили пользователи Сети.

Напомним, фигурист и актриса сыграли свадьбу в декабре 2020 года. В одном из интервью Елизавета призналась, что они плавно и обдуманно подошли к этому шагу.

Ранее Авербух впервые рассказал об отношениях с молодой супругой. Он признался, что бережно охраняет внутренний мир своей избранницы и не лезет в ее рабочие процессы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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