Оперная дива заверила, что никогда не позволила бы себе нелестные высказывания в адрес жителей нашей страны

Несколько лет назад Мария Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова, а затем покинула Россию, переехав на Украину. После этого в Сети начали осуждать знаменитость за якобы нелестные высказывания в адрес россиян. Оперная дива решила внести ясность и объяснить, кого на самом деле она оскорбила.

Беседуя с журналистами, Максакова заявила, что с ее стороны было бы очень глупо говорить о гражданах России нелицеприятные вещи. В частности, Марии часто припоминают фразу, неосторожно сказанную в ходе интервью.

Тогда артистка сравнила себя с Дюймовочкой, которая долго жила "с жабами и кротами", а теперь наконец попала в другой мир, в котором ей все рады. Россияне тут же решили, что Максакова говорит о всей стране в целом, однако выяснилось, что это не так.

"Я про свою семейку... Вы же видите, как они себя проявляют, что они делают. Мой бывший муж Владимир Тюрин забрал мой офис в центре Москвы и не хочет отдавать мне обещанные деньги. Мама моя не хочет меня пускать в дом",

– объяснила экс-солистка Мариинки в разговоре с "Комсомольской правдой".

При этом звезда добавила, что никакого "морально-этического" спора между когда-то близкими людьми вовсе нет, а происходящее и вовсе назвала низкой историей, в которой ее "кинули на доверии".

Ранее Максакова обратилась к Владимиру Тюрину, потребовав вернуть детей и подарок отца. В противном случае оперная дива пригрозила превратить жизнь бывшего супруга в ад.