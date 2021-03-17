Актер заявил, что его неправильно поняли

Накануне стало известно, что известный актер Алексей Серебряков вернулся в Россию. Звезда киноленты "Левиафан" неожиданно для многих появился на публичном мероприятии, которое проходило в столице. Журналисты тут же засыпали его вопросами, на что артист коротко ответил, что сейчас он проживает в России.

Также Серебрякову припомнили его скандальное интервью, которое он дал в 2019 году Юрию Дудю. Во время беседы с журналистом актер рассказал, что перевез свою семью в Канаду, потому что хочет, чтобы его наследники находились подальше от российской идеологии. Мол, его дети должны понимать, что в остальном мире ценят труд и знания, а для того, чтобы чего-то добиться, не нужно быть агрессивным.

При этом звезда российского кинематографа посетовал, что в России детей от хамства и агрессии он уберечь не сможет.

Только, похоже, артист решил взять свои слова назад. Вчера он заявил, что его неправильно поняли. Якобы не уезжал он никуда, а лишь на время переехал в Канаду, чтобы помочь детям обустроиться в новой стране.

Серебрякова тут же осудили за такие перебежки, причислив его к звездам, высказывания которых "неправильно поняли", хотя, казалось бы, выразился актер весьма понятно.

"Когда крысы бегут с корабля – это хорошо. Хуже, когда у крыс кончаются деньги и они возвращаются. Как сейчас чувствует себя Серебряков среди агрессивных хамов и рабов? Как ему в большом мире? Не понравилось что-то?"

– поинтересовался блогер Сергей Колясников в своем телеграм-канале.

Напомним, что истинные причины своего возвращения актер называть отказался.