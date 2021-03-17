Абдулов внезапно исчез: как снимали фильм "Самая обаятельная и привлекательная"

Абдулов внезапно исчез: как снимали фильм "Самая обаятельная и привлекательная"
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Режиссер фильма едва не умер из-за проделок актеров

На съемках фильма "Самая обаятельная и привлекательная" было немало происшествий. Было и смешное, и даже трагическое. Артисты работали и при этом успевали напроказничать.

Их выдумки и поступки выводили режиссера Геральда Бежанова из состояния равновесия. Особенно постарались в этом Александр Абдулов и Татьяна Васильева.

Первый, исполнивший роль модника-красавчика Володи Смирнова, однажды просто сбежал с площадки. Режиссеру сказали, что актер приболел, а он в это время снимался в другом кино.

Конечно, правда быстро вскрылась. Но актера не стали наказывать, ведь режиссер хорошо знал, что работать с ним непросто.

Знаменитый Абдулов позволял себе многое. В  частности, назвать запредельную сумму гонорара, если не хотел сниматься. Мог прийти на площадку, будучи совершенно  не готов. Однако при этом он молниеносно входил в образ и покорял всех талантливой игрой.

Татьяна Васильева, блиставшая в роли Сусанны, и вовсе едва не отправила Геральда Бежанова на тот свет. Они ссорились на площадке не раз. Режиссер не признавал импровизации, в то время как актриса была не прочь экспериментировать.

В один из съемочных дней она, до этого платиновая блондинка, появилась с рыжими волосами. Режиссер, уверенный, что актриса так издевается над ним, не стерпел, между ними вспыхнула очередная словесная перепалка, которая закончилась тем, что Бежанов попал в больницу с инфарктом.

Ранее Татьяна Васильева рассказала, как получала главные роли в театре. 

Полина ДОРОЖКИНА

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