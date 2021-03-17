Как правило, "договорные союзы" закаключились для того, чтобы получить прописку

То и дело в СМИ появляются новости о свадьбах и разводах. Порой даже оглянуться не успеешь, а новоиспеченные молодожены уже идут в ЗАГС, чтобы подать заявление на расторжение брака. Как оказалось, иногда артисты разводятся очень быстро не потому, что чувства угасли, а потому, что любви между ними и не было вовсе. Как показывает практика, фиктивные браки – достаточно частая практика в российском шоу-бизнесе. И обычно их заключали те, кому была необходима прописка, без которой очень непросто построить карьеру.

Валерий Яременко и Ирина Чериченко

Валерий Яременко был женат несколько раз. И, как оказалось, как минимум два брака были фиктивными. Первая жена помогла выпускнику ГИТИСа остаться в Москве и не возвращаться в родной Севастополь. А позже и сам Яременко помог актрисе Ирине Чериченко получить прописку. И хотя чувства между артистами все-таки вспыхнули, семью они создать так и не смогли.

Виталий Милявский и Лолита

Замуж за своего второго супруга Лолита вышла ради того, чтобы получить прописку. В качестве этакого бонуса певица получила фамилию, которую носит и по сей день. Кстати, отношения с Александром Цекало артистка начала, когда еще была замужем. Именно ради шоумена Лолита и оставила своего второго мужа.

Александр Панкратов и Лариса Удовиченко

В самом начале карьеры Лариса Удовиченко переехала из родной Одессы в Москву. Только вот без злополучной прописки в столице РСФСР актриса оставаться не могла. К счастью, руку помощи протянул режиссер Александр Панкратов, который сделал Удовиченко своей женой. Правда, спустя время пара все же развелась.

Анатолий Кот и Юлия Высоцкая

Когда нынешняя супруга Андрея Кончаловского хотела начать работать на сцене национального театра Янки Купалы, ей была необходима белорусская прописка. Выручил Высоцкую Анатолий Кот. После получения гражданства пара рассталась, но до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Константин Арбенин и Диана Кулаченко

Сама солистка "Ночных снайперов" не очень помнит, зачем в юности заключила брак с Константином Арбениным. Она не исключает, что ей была необходима прописка для поступления в институт. Лидер группы "Зимовье зверей" согласился помочь коллеге, подарив ей не только прописку, но и фамилию.