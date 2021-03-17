Своенравная судьба сыграла с молодым актером злую шутку

Лицо Алексей Катышева знает вся страна. Непрофессиональный артист играл главные роли в самых лучших советских сказках: "Огонь, вода и… медные трубы", "Варвара-краса, длинная коса" и других. Катышев навсегда остался в памяти советского и российского зрителя сказочным героем. Однако судьба артиста вовсе не была похожа на сказку, после краха карьеры он подался в водители молоковоза, отсидел в тюрьме и покинул этот мир бомжом.



Казалось бы, начало звездной карьеры Катышева было фантастическим. Молодого человека из небогатой семьи заметил знаменитый режиссер Александр Роу. Их встреча произошла в коридоре Ялтинской киностудии, где Алексей учился на звукооператора.

Для Роу это была профессиональная любовь с первого взгляда. По мнению режиссера, внешность Катышева просто обязывала его сниматься в фильмах. Сам Алексей с этим был не согласен и сперва даже отказал мэтру и не стал участвовать в пробах. Однако Роу был настойчив, и вскоре Катышев блеснул в сказке "Огонь, вода и… медные трубы". Кинолента сделала молодого человека звездой.

Однако, особое отношение к непрофессиональному артисту было только у Роу. Режиссер активно снимал Алексея в своих киношедеврах. К сожалению, актерская карьера Катышева была недолгой. Как только Роу умер, обрушилась и она. Другие режиссеры не видели в Алексее особого таланта и не приглашали в свои проекты.

К тому времени, артист уже успел обзавестись семьей и воспитывал двоих детей. Перепуганная финансовым неблагополучием супруга Ирина устроила знаменитость к себе на завод водителем молоковоза. В то же время нечистый на руку брат Катышева обманул его с родительской квартирой и фактически оставил бомжом.

Пришлось звезде и за решеткой побывать. Он заступился за девушку, которую его друзья пригласили на домашние посиделки. Те вознамерились надругаться над несчастной, а Алексей постарался ее спасти. Но в итоге женщина написала заявление на всех, и они отправились в тюрьму. Правда, вскоре мужчин выпустили, так как "жертва" вышла замуж за одного из злодеев.

По некоторым данным, последние месяцы своей жизни Катышев работал на пасеке под Севастополем, напоминает издание "СтарХит". Оттуда бывшую звезду выгнали, не заплатив. Артист скончался в возрасте 57 лет нищим и разочарованным. Сегодня ему могло бы исполниться 72 года.

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