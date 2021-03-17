Продюсер сфотографировался с двумя наследниками

У Виктора Дробыша четверо детей от двух браков. Он не раз показывал в соцсети младших, а теперь решил похвалиться и двумя старшими – сыновьями от первой жены, поэтессы Елены Стюаф.

Продюсер сфотографировался с наследниками и опубликовал снимок в "Инстаграм". В кадре все "трое из ларца", как сказано в подписи, стоят, тесно прижавшись друг к другу и широко улыбаются, их лица светятся радостью.

Встреча была приятной, о чем сообщил сам Дробыш. И, добавив, что ему доставляет удовольствие "наблюдать, как из мальчиков выросли красивые, умные мужчины", отметил, что у парней "правильные ценности, свои цели и достижения".

Не остались равнодушны и поклонники знаменитости. Одни пошутили, что у них "в глазах троится", ведь отец и дети очень похожи, "одинаковы с лица", "прямо копия", "и ДНК не надо".

Другие польстили продюсеру. "Очень трудно поверить , что на фото папа с сыновьями! По– моему, так три брата!" – поделилась мнением некая s.galka.

Многие хвалили родителя и его наследников: "Ух, какие хлопцы! Огонь", "Дробыш и дробышата!!! Классные вы все...", "Ох, хороши", "Симпатяги", "Какие вы все, позитивные", "Все как на подбор".

Отношения знаменитости с первыми сыновьями не всегда были такими радужными. Со старшим – Валерием – у Дробыша в прошлом не складывалось. Зато теперь парень стал композитором, пишет музыку с отцом. Он женат и воспитывает с супругой троих деток.

Иван также связан с музыкой. Он барабанщик, и довольно талантливый, что отметили подписчики в соцсети под фото.