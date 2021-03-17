Белоцерковская до сих пор тяжело переживает случившееся горе

Екатерина Белоцерковская, не так давно потерявшая мужа, утешает себя воспоминаниями на старых фотографиях. Вдова поделилась с поклонниками редкими снимками из семейного архива. В Stories она показывает фотокарточки с семейного торжества и посещения театра, а также, где пара сидит в обнимку на диване с улыбками на лицах.



Художественный руководитель “Ералаша” ушел из жизни 14 января в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Екатерина Белоцерковская все еще тяжело переживает случившееся горе и не может найти себе место. Их сыну Филиппу всего лишь годик, а поженились они только в 2015.

Ранее в Сети появилось видео с Грачевским, записанное незадолго до его кончины. На кадрах отец "Ералаша" обращается к восьмилетней дочке.