Вдова Грачевского показала трогательные семейные фотографии

Вдова Грачевского показала трогательные семейные фотографии
Борис Грачевский с супругой. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоцерковская до сих пор тяжело переживает случившееся горе

Екатерина Белоцерковская, не так давно потерявшая мужа, утешает себя воспоминаниями на старых фотографиях. Вдова поделилась с поклонниками редкими снимками из семейного архива. В Stories она показывает фотокарточки с семейного торжества и посещения театра, а также, где пара сидит в обнимку на диване с улыбками на лицах.  

Художественный руководитель “Ералаша” ушел из жизни 14 января в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Екатерина Белоцерковская все еще тяжело переживает случившееся горе и не может найти себе место. Их сыну Филиппу всего лишь годик, а поженились они только в 2015.

Фото: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Ранее в Сети появилось видео с Грачевским, записанное незадолго до его кончины. На кадрах отец "Ералаша" обращается к восьмилетней дочке.

Анна АГАБАБОВА

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