Артистка поделилась свежими фотографиями из спортзала

Кристина Орбакайте всегда появляется на публике в роскошных нарядах, с красивым макияжем и аккуратно уложенными волосами. Неудивительно, что свежие фотографии певицы, на которых она предстала перед поклонниками без макияжа, вызвали бурные обсуждения в Сети.

В своих "Инстаграм-историях" наследница Аллы Пугачевой опубликовала видео, которое сняла после тренировки на велотренажере. Похоже, что Орбакайте уже во всю готовится к лету, хотя ее стройная фигура всегда была предметом зависти многих злопыхателей.

"Мы с моим любимым велосипедом передам вам наш добрый и бодрый привет. Всем хорошего дня!"

– обратилась артистка к подписчикам.

На коротком ролике Орбакайте запечатлена без макияжа и с высоким пучком на голове.

Единственное, что вызвало некоторые вопросы у подписчиков – это тонкие брови Кристины, которых из-за фильтра почти не видно, но если учитывать, что дочь Примадонны является обладательницей светлых волос, то это вполне нормально, уточняет "Экспресс газета".

Ранее Орбакайте поделилась забавным видео, на котором показала, как проводит время с дочкой Клавдией. Артистка решила удивить наследницу и показала ей фокус с огнем.