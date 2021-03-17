Журналистку разъярила некомпетентность коллег

Громкой новостью сегодняшнего дня стала предположительная встреча светской львицы и бывшей кандидатши в президенты Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Однако телеведущая поспешила опровергнуть эти слухи.



В свойственной ей манере Собчак не стала подбирать слова, костеря своих коллег по журналистике. О том, что Ксения побеседовала с душегубцем, написали корреспонденты "Комсомольской правды". Другие издания подхватили новость и привели в качестве неопровержимого доказательства фотографию Собчак с неким мужчиной, снятым в профиль.

Бывшая ведущая "Дом-2" вышла из себя и обозвала журналистов "дебилами". Также в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак добавила, что беседовала со следователем по фамилии Плоткин.

"Вон из профессии, КП" – негодует оболганная знаменитость.

К слову, недавно выпущенный на свободу скопинский маньяк поделился воспоминаниями о времени, когда держал двух малолетних девушек в своем подвале. Мохов признался, что видел и понимал боль несчастных, которые по его воле несколько лет просидели в заключении.