"Вон из профессии": Собчак открестилась от рандеву с маньяком

"Вон из профессии": Собчак открестилась от рандеву с маньяком
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистку разъярила некомпетентность коллег

Громкой новостью сегодняшнего дня стала предположительная встреча светской львицы и бывшей кандидатши в президенты Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Однако телеведущая поспешила опровергнуть эти слухи.

В свойственной ей манере Собчак не стала подбирать слова, костеря своих коллег по журналистике. О том, что Ксения побеседовала с душегубцем, написали корреспонденты "Комсомольской правды". Другие издания подхватили новость и привели в качестве неопровержимого доказательства фотографию Собчак с неким мужчиной, снятым в профиль.

Бывшая ведущая "Дом-2" вышла из себя и обозвала  журналистов "дебилами". Также в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак добавила, что беседовала со следователем по фамилии Плоткин.

"Вон из профессии, КП" – негодует оболганная знаменитость.

К слову, недавно выпущенный на свободу скопинский маньяк поделился воспоминаниями о времени, когда держал двух малолетних девушек в своем подвале. Мохов признался, что видел и понимал боль несчастных, которые по его воле несколько лет просидели в заключении.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость Арамис.
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Собчак беседовала со скопинским маньяком Виктором Моховым и очень сожалела, что не смогла быть на месте бедных девочек. А ей так хотелось бы, что бы ее почаще насиловали. Да только кому она нужна с ее лошадиной мордой. Да она и даром никому не нужна, этот страшок.
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