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Громкой новостью сегодняшнего дня
стала предположительная встреча светской львицы и бывшей кандидатши в
президенты Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Однако
телеведущая поспешила опровергнуть эти слухи.
В свойственной ей манере Собчак не стала подбирать слова, костеря своих коллег по журналистике. О том, что Ксения побеседовала с душегубцем, написали корреспонденты "Комсомольской правды". Другие издания подхватили новость и привели в качестве неопровержимого доказательства фотографию Собчак с неким мужчиной, снятым в профиль.
Бывшая ведущая "Дом-2" вышла из себя и обозвала журналистов "дебилами". Также в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак добавила, что беседовала со следователем по фамилии Плоткин.
"Вон из профессии, КП" – негодует оболганная знаменитость.
К слову, недавно выпущенный на свободу скопинский маньяк поделился воспоминаниями о времени, когда держал двух малолетних девушек в своем подвале. Мохов признался, что видел и понимал боль несчастных, которые по его воле несколько лет просидели в заключении.
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