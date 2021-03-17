Наследница появилась в эфире у Малахова

Известная исполнительница русского шансона Катя Огонек скончалась в 2007 году. Причиной смерти стал отек легких и острая сердечная недостаточность, которая могла быть вызвана циррозом печени. Однако близкие певицы не верили, что официальная версия соответствует действительности. Этой же точки зрения придерживается наследница знаменитости.

Дочь Кати Огонек Валерия появилась в студии ток-шоу "Прямой эфир", заявив, что знает правду о смерти матери. Наследница уверена, что в смерти исполнительницы шансона виноват гражданский супруг Огонек Леван Коява, который также является отцом Валерии.

Спустя 13 лет бабушка и дочь певицы решили, что настало время рассказать правду.

"Мне надоело. Цирроз печени? Извините, она пила так же, как и все. Отек легких. А отек легких от чего еще может возникнуть? Любой патологоанатом вам скажет, что может возникнуть от отравления наркотическими веществами. И мы не знаем, что ей кололи, в этом проблема",

– возмущалась дочь Огонек в студии "России 1".

Девушка подчеркнула, что ее отец тоже ходил с перевязанной ногой, намекнув, что Коява принимал запрещенные вещества.

Валерия также призналась, что до сих пор не оправилась после потери матери. Катя Огонек умерла, когда дочери было всего 6 лет.