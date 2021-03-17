Диденко заподозрили в тайной свадьбе

Диденко заподозрили в тайной свадьбе
Фото: Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают кадры в белом платье

Не так давно Екатерина Диденко, которая стала известна после роковой вечеринки в бане с сухим льдом, отметила свой день рождения. Именно из-за добавления вещества в бассейн год назад скончался ее супруг. Однако вдова относительно быстро отошла от смерти супруга, начав новые отношения. Сейчас блогер и ее избранник отдыхают на Мальдивах. 

Похоже, что в отношениях Екатерины с ее возлюбленным наконец воцарилась абсолютная идиллия. Диденко постоянно публикует счастливые кадры с островов, хотя и уверяет, что на Мальдивы прилетела ради фотосъемок и работы в качестве модели. 

Но сегодняшнее видео заинтриговало публику. На свежем ролике, который вдова опубликовала в "Инстаграм-историях", она стоит в красивом белом платье, которое очень похоже на свадебное. В руках знаменитость держит букет красных цветов, который красиво сочетается с алой помадой. Рядом с Екатериной позирует ее возлюбленный в белой рубашке. 

"Скоро вы обо всем узнаете", 

заинтриговала подписчиков Диденко. 

В Сети тут же предположили, что пара решила узаконить свои отношения, другие же предположили, что образы жениха и невесты Екатерина и ее избранник примерили только ради фотосессии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Пенсионный возраст в России можно снизить за счет силовиков – экс-министр

Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей