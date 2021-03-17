В Сети обсуждают кадры в белом платье

Не так давно Екатерина Диденко, которая стала известна после роковой вечеринки в бане с сухим льдом, отметила свой день рождения. Именно из-за добавления вещества в бассейн год назад скончался ее супруг. Однако вдова относительно быстро отошла от смерти супруга, начав новые отношения. Сейчас блогер и ее избранник отдыхают на Мальдивах.

Похоже, что в отношениях Екатерины с ее возлюбленным наконец воцарилась абсолютная идиллия. Диденко постоянно публикует счастливые кадры с островов, хотя и уверяет, что на Мальдивы прилетела ради фотосъемок и работы в качестве модели.

Но сегодняшнее видео заинтриговало публику. На свежем ролике, который вдова опубликовала в "Инстаграм-историях", она стоит в красивом белом платье, которое очень похоже на свадебное. В руках знаменитость держит букет красных цветов, который красиво сочетается с алой помадой. Рядом с Екатериной позирует ее возлюбленный в белой рубашке.

"Скоро вы обо всем узнаете",

– заинтриговала подписчиков Диденко.

В Сети тут же предположили, что пара решила узаконить свои отношения, другие же предположили, что образы жениха и невесты Екатерина и ее избранник примерили только ради фотосессии.