Меган Маркл изолировали во дворце: откровения матери

Меган Маркл изолировали во дворце: откровения матери
Меган Маркл. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Женщина поделилась грустными воспоминаниями о тяжелой жизни дочери

Интервью принца Гарри и его жены в Америке наделало много шуму. Журналисты все еще рыщут в поисках подтверждений или опровержений фактов, указанных Меган Маркл о ее пребывании в королевском дворце. Тем временем стало известно об откровениях матери герцогини Сассекской.

Дория Рэгланд поделилась грустными воспоминаниями о тяжелой жизни дочери. Она рассказала, что та почти все время находилась взаперти.

Родительница сама была этому свидетельницей. Летом два года назад женщина отправилась в гости к герцогине Сассекской. Ее поселили в коттедже Frogmore Cottage.  

Скоро Дороти поняла, что ни она, ни дочь не могут выйти в город ни на прогулку, ни выпить кофе. И даже сказала наследнице, что та "застряла" во дворце, передал ее слова источник Harper's Bazaar. 

Это была настоящая золотая клетка, не без горечи отметила Рэгланд. Ей было жаль дочь.

Герцог и герцогиня Сассекские жили в собственном поместье Фрогмор-хаус, куда перебрались сразу после бракосочетания. Это имение подарила им королева Великобритании Елизавета II. Ремонт дома обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов (204 млн рублей). 

Ранее о браке Меган Маркл высказалась ее ссводная сестра. Саманта Грант заявила, что очень скоро браку герцогиня Сассекская и принц Гарри расстанутся. Это произойдет из-за  скандального интервью, которое некоторое время назад пара дала Опре Уинфри. Родственница считает, что отпрыск королевской семьи на захочет жить с супругой из-за ее обмана.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Пенсионный возраст в России можно снизить за счет силовиков – экс-министр

Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей