Женщина поделилась грустными воспоминаниями о тяжелой жизни дочери

Интервью принца Гарри и его жены в Америке наделало много шуму. Журналисты все еще рыщут в поисках подтверждений или опровержений фактов, указанных Меган Маркл о ее пребывании в королевском дворце. Тем временем стало известно об откровениях матери герцогини Сассекской.

Дория Рэгланд поделилась грустными воспоминаниями о тяжелой жизни дочери. Она рассказала, что та почти все время находилась взаперти.

Родительница сама была этому свидетельницей. Летом два года назад женщина отправилась в гости к герцогине Сассекской. Ее поселили в коттедже Frogmore Cottage.

Скоро Дороти поняла, что ни она, ни дочь не могут выйти в город ни на прогулку, ни выпить кофе. И даже сказала наследнице, что та "застряла" во дворце, передал ее слова источник Harper's Bazaar.

Это была настоящая золотая клетка, не без горечи отметила Рэгланд. Ей было жаль дочь.

Герцог и герцогиня Сассекские жили в собственном поместье Фрогмор-хаус, куда перебрались сразу после бракосочетания. Это имение подарила им королева Великобритании Елизавета II. Ремонт дома обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов (204 млн рублей).

Ранее о браке Меган Маркл высказалась ее ссводная сестра. Саманта Грант заявила, что очень скоро браку герцогиня Сассекская и принц Гарри расстанутся. Это произойдет из-за скандального интервью, которое некоторое время назад пара дала Опре Уинфри. Родственница считает, что отпрыск королевской семьи на захочет жить с супругой из-за ее обмана.