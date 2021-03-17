Как Валюха из "Сватов" выглядела в молодости - фото

Как Валюха из "Сватов" выглядела в молодости - фото
Татьяна Кравченко. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кравченко была настоящей красавицей

Поклонники творчества яркой российской артистки Татьяны Кравченко опубликовали редкий снимок знаменитости. На нем звезда нашумевшего телесериала "Сваты" еще совсем молода.

Архивный кадр выполнен в черно-белом цвете. Фотограф снял Кравченко крупным планом. Молодая знаменитость позирует на фоне разноцветной ткани. Звезда одета в строгую темную блузку. Короткостриженая юная Татьяна задумчиво глядит в сторону и нежно улыбается. Раритетную фотографию опубликовали на фан-странице звезды телеэкранов.

"Миру необходим черный цвет, чтобы белый был заметнее", – подписали снимок почитатели Кравченко.

Многочисленные поклонники были рады полюбоваться на любимую артистку в молодости. В комментариях они засыпали Кравченко комплиментами.

"Вы красивы и талантливы в любом возрасте!", "Неотразима!", "Красивая женщина Татьяна, просто красивая!", "Супер. Молодец", "Красивая и обаятельная очень", "Талантливая актриса", "Хорошенькая!", "Прелесть" – восторгаются пользователи Сети.

К слову, недавно 67-летняя знаменитость показала себя в купальнике. Актриса поделилась снимком с отдыха после плавания.

Ольга ФЕДОРОВА

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