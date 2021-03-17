Телеведущие являются очень гармоничной парой

Ольга Скабеева и Евгений Попов являются одними из самых востребованных телеведущих. Их передача "60 минут" пользуется огромной популярностью в нашей стране.

Не все знают о том, что Скабеева и Попов вместе не только на экране, но и в жизни. Телезвезды состоят в браке с апреля 2013 года.

Ольга и Евгений познакомились в США. Журналист прилетел в Нью-Йорк по работе, где случайно увидел талантливую ведущую. После личного знакомства Попов понял, что встретил женщину своей мечты.

Когда между знаменитостями вспыхнули чувства, они были готовы к серьезному шагу. Однако из-за многочисленных командировок возлюбленным не удавалось съехаться. Около года Ольга и Евгений жили в разных странах, поддерживая связь через Скайп.

По некоторым данным, паре приходилось два раза переносить свадьбу из-за плотного рабочего графика. Но в 2013 году телеведущие наконец-то смогли осуществить задуманное. 14 января 2014 года на свет появился их общий сын Захар.

Некоторое время назад Скабеева и Попов стали гостями передачи "Судьба человека". Тогда в беседе с Борисом Корчевниковым Ольга призналась, что восторгается супругом. Евгений, в свою очередь, заявил – ему очень повезло с женой. В Сети даже ходили слухи, что супруги развелись, но сплетни не нашли никакого подтверждения.

Ранее стало известно, как выглядит и чем занимается сын звезд ток-шоу 60 минут.