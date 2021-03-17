Манижа с юмором ответила на травлю из-за участия в "Евровидении"

Манижа с юмором ответила на травлю из-за участия в "Евровидении"
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица высмеяла интернет-споры перед выступлением в конкурсе

Российская исполнительница Манижа опубликовала юмористическое "расследование", которое стало ее своеобразным ответом на критику недовольных интернет-пользователей на выступление в "Евровидении". Звезда выложила в Сети ролик с названием "Может ли это представлять Россию на Евровидении?".

Певица таким образом иронизирует над горячими интернет-баталиями, в ходе которых противники ее участия в конкурсе называют одной из причин национальность исполнительницы – Манижа имеет таджикское происхождение.

В сюжете ведущая одной из телепередач, которую сыграла сама звезда, взяла интервью у специалиста, которым оказался эксперт по "макроанатомии и ипотечному рефинансированию". Экспрессивный гость заявил, что ученым удалось раскрыть секрет Манижи – после проведенных лабораторных исследований выяснилось, что участницу "Евровидения" трудно причислить к представителю людей.

"Она не просто нерусская. Манижа вообще не человек. Манижа – это соль", – заключает "специалист".

Ранее недовольство кандидатурой Манижи выразил российский продюсер Андрей Разин. Не постеснявшийся громких эмоций бизнесмен заявил, что шокирован подобным решением и желает исполнительнице лишь проигрыша в конкурсе. Продюсер "Ласкового мая" уверен: столь "ужасная артистка" не имеет права на участие в "Евровидении".

Громко проехался по Маниже и российский песенник Юрий Лоза в интервью РЕН ТВ, заявивший о том, что страну в европейском конкурсе будет представлять "то, что никому в России не надо". При этом артист считает, что ни Манижу, ни отказавшихся от участия в отборочных Little Big "никто не слушает". Советский бард уверенно заявил, что дома за столом россияне слушают его "Плот", записанный в 1988 году, а не современных исполнителей.

Егор МАЛКОВ

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Лоза е*чая коза, пошел на *уй, <цензура>*дон старый. Уплыло твое бревно, далеко и навсегда.
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