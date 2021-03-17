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Юлия Барановская рассказала о том, что когда она была беременна дочерью Яной, то у нее неожиданно начались проблемы со здоровьем. Ситуация обострилась настолько, что звезда передачи "Мужское/Женское" вполне могла потерять ребенка.
Телеведущую положили в больницу. На тот момент она была на 24-ой неделе беременности.
"У меня не просто была угроза выкидыша, я жила как на пороховой бочке. Не могла встать с кровати, нельзя ни в туалет, ни гулять", - разоткровенничалась Барановская.
Единственное, что можно было делать Юлии – это переворачиваться с одного бока на другой. Несколько недель знаменитости пришлось мириться с жесткими ограничениями. Из больницы телезвезда выписалась лишь после рождения наследницы.
Яна появилась на свет на 36-ой неделе. К счастью, ребенок родился здоровым. Новорожденной не понадобились ни инкубатор, ни кислородная маска – девочка задышала самостоятельно.
Барановская вспомнила, как врач гордилась ее выдержкой. На месте Барановской специалист бы давно попросила выходить младенца в инкубаторе, лишь бы снова вернуться к нормальной жизни, пишет "7 дней".
Ранее телеведущая высказалась о бывшем муже – футболисте Андрее Аршавине. Знаменитость устала от того, что общественность постоянно переворачивает ситуацию с ног на голову.
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