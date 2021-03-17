Мужчина прошел проверку на детекторе лжи

Катя Огонек ушла из жизни в 2007 году, однако ее близкие до сих пор не знают, что послужило причиной смерти исполнительницы русского шансона. Родные артистки считают – в трагедии виноват ее гражданский муж Леван Коява. Устав от нападок в свой адрес, мужчина решил пройти полиграф.

Напомним, в соответствии с официальной версией, Огонек умерла из-за отека легких и острой сердечной недостаточности, спровоцированной циррозом печени. Данное заключение указывает на то, что знаменитость злоупотребляла алкоголем. Однако ее близкие уверены – это ложь.

В студии "Прямого эфира" дочь певицы Валерия заявила, что в смерти звездной матери виноват именно Коява. Также на передаче появился сам Леван. Гражданский муж Кати согласился пройти проверку на детекторе лжи.

В разговоре с экспертом мужчина рассказал, что никогда не спаивал артистку. Также он прокомментировал версию дочери исполнительницы русского шансона – мол, ее матери вкалывали запрещенные препараты. Коява подтвердил, что делал возлюбленной уколы, только в шприцах были не наркотики, а прописанные ей лекарства.

В итоге полиграф показал, что Леван не причастен к смерти Огонек. Но родные исполнительницы русского шансона намерены докопаться до правды.