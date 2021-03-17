Знаменитость старается соблюдать все меры предосторожности

Звезды шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, что из себя представляет закулисье передачи в период пандемии COVID-19. Телесваха заявила – уже год ей с коллегами приходится работать в строгих рамках.

Сябитова сообщила, что все это время запрещалось приглашать гостей в студию. Также создатели шоу поставили условие – количество людей на съемочной площадке должно быть ограниченным.

Кроме того, каждый раз дежурный врач должен измерять температуру присутствующих. Сябитова добавила, что ради безопасности ей и Ларисе Гузеевой макияж с прической делают в разных помещениях.

"До своего стула в студии иду всегда в маске и перчатках, сижу в них, пока не начинаем снимать", – призналась Роза.

Она объяснила, что очень боится подхватить коронавирус. По этой причине телесваха постоянно пользуется средством для дезинфекции рук.

По словам Сябитовой, позади нее в студии находится аптечка. Когда у знаменитости чешется нос, она достает из набора ватные палочки. Это необходимо для того, чтобы не трогать лицо грязными руками.

Роза рассказала, что подарки героев тоже подвергаются обработке. Во время монтажа эти моменты убирают, передает "Телепрограмма".

Ранее Сябитова вспомнила о первом скандале со своей соведущей Ларисой Гузеевой.