Певица не в восторге от преждевременных пожеланий

15 марта Альбина Джанабаева сообщила о том, что снова станет матерью. Третьего ребенка певица подарит своему супругу Валерию Меладзе. После публикации радостной новости поклонники артистов принялись поздравлять их со скорым пополнением в семействе. Однако вместо слов благодарности бывшая солистка группы "ВИА Гра" выразила недовольство.

В эфире шоу "Русские перцы" на "Русском радио" Джанабаева отметила, что поздравлять их с Меладзе еще рано.

"Поздравляют немного позднее, а здесь можно просто порадоваться или промолчать", – высказалась Альбина.

Певица явно дала понять, что не собирается делиться с общественностью новостями о том, как протекает ее беременность. Она лишь обмолвилась, что пребывает на седьмом небе от счастья из-за предстоящего материнства, передает "7 дней".

Напомним, в 2004 году Джанабаева родила сына Константина от исполнителя хита "Небеса". В то время Валерий формально еще состоял в браке с Ириной Малухиной. В 2014 году Меладзе развелся с супругой и официально женился на экс-солистке "ВИА Гры". В этом же году у пары появился на свет сын Лука.

Примечательно, что для Валерия ребенок станет шестым по счету. Помимо двоих сыновей от нынешней жены, у певца есть также три дочери от первой супруги.