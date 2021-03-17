Бородина осудила Киркорова за реакцию на имя дочери Нюши

Бородина осудила Киркорова за реакцию на имя дочери Нюши
Филипп Киркоров. Фото: Ceremony Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая встала на защиту певицы

Недавно вокруг музыкального шоу "Маска" разразился новый скандал. После выступления Змеи, под костюмом которой якобы прячется певица Нюша, Филипп Киркоров бурно отреагировал на новость об имени дочери певицы. Король российской эстрады был в шоке, узнав, что наследницу исполнительницы хита "Выбирать чудо" зовут Симба. Поведение артиста взбесило Ксению Бородину.

Звезда "Дома-2" выложила несколько видео в разделе "сторис". На них как раз запечатлена реакция Филиппа Бедросовича.

"Ребенка назвали Симбой?! Да ладно?!" – удивился Киркоров.

Бородина отметила, что ей стало крайне обидно за Нюшу. Ведь то, как назвать свое чадо – исключительно решение самих родителей.

"Мне бы совсем не хотелось, чтобы имя ребенка так обсуждали", – заявила Ксения.

Позже телеведущая решила пообщаться со своими поклонниками. Один из подписчиков поднял тему, касающуюся необычного имени дочери Нюши. Он отметил, что девочку часто будут дразнить из-за этого.

Бородину разозлило то, что общественность пытается лезть не в свое дело. Телезвезда добавила – наследницу артистки на самом деле зовут Серафима, а Симба – это ласковое домашнее прозвище.

Ксения еще раз акцентировала внимание на следующем – никто не имеет права насмехаться над тем, что не входит в их понятия о нормальности. 

Ранее стало известно о том, что Киркоров ввязался в конфликт с журналистами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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