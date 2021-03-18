Перед смертью Радов забрал экс-солиста "Иванушек" из больницы

Борьба за наследство Олега Яковлева, общая сумма которого составляет около 200 миллионов рублей, продолжается. Близкие друзья артиста не могут поверить, что экс-солист "Иванушек" указал в завещании якобы друга Романа Радова, а о своей гражданской жене, которая Яковлева буквально боготворила, забыл.

На защиту Александры Куцевол встали близкие друзья Олега: продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко, сами "Иванушки", Николай Расторгуев и другие артисты. Так, племянник Рыжего Сергей Григорьев-Апполонов, друживший с артистом, рассказал, что Куцевол первая начала бить тревогу, когда почувствовала, что Яковлеву требуется помощь.

Она нашла аппарат, которых на тот момент в Москве было всего несколько штук.

"17 июня Олега положили в больницу, а 18-го его оттуда забрал Роман Радов на машине и привез домой. Саша открыла дверь и была в ужасе, ведь она с таким трудом поместила Олега в больницу, а его оттуда увезли прямо из-под инъекций!"

- поделился Григорьев-Апполонов с "Собеседником", добавив, что такой поступок Радова мог стать роковым. Не исключено, что тот день, который Яковлев провел дома, стал для него решающим.

Более того, у артиста постоянно были проблемы с документами. По словам его друзей, Олег без посторонней помощи не мог даже оформить себе загранпаспорт. А тут человек, который не собирался умирать, вдруг неожиданно составляет завещание.

При этом, как уверяет родственник Рыжего из "Иванушек", отношения у Радова и Яковлева были не самыми близкими. Да, они могли иногда встретиться, но не более.

Ранее стало известно, что перед выселением из квартиры солиста "Иванушек" Яковлева его любовница Куцевол попала в психбольницу.