Странное поведение претендента на наследство Яковлева обеспокоило его друга

Странное поведение претендента на наследство Яковлева обеспокоило его друга
Олег Яковлев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перед смертью Радов забрал экс-солиста "Иванушек" из больницы

Борьба за наследство Олега Яковлева, общая сумма которого составляет около 200 миллионов рублей, продолжается. Близкие друзья артиста не могут поверить, что экс-солист "Иванушек" указал в завещании якобы друга Романа Радова, а о своей гражданской жене, которая Яковлева буквально боготворила, забыл. 

На защиту Александры Куцевол встали близкие друзья Олега: продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко, сами "Иванушки", Николай Расторгуев и другие артисты. Так, племянник Рыжего Сергей Григорьев-Апполонов, друживший с артистом, рассказал, что Куцевол первая начала бить тревогу, когда почувствовала, что Яковлеву требуется помощь. 

Она нашла аппарат, которых на тот момент в Москве было всего несколько штук. 

"17 июня Олега положили в больницу, а 18-го его оттуда забрал Роман Радов на машине и привез домой. Саша открыла дверь и была в ужасе, ведь она с таким трудом поместила Олега в больницу, а его оттуда увезли прямо из-под инъекций!"

- поделился Григорьев-Апполонов с "Собеседником", добавив, что такой поступок Радова мог стать роковым. Не исключено, что тот день, который Яковлев провел дома, стал для него решающим. 

Более того, у артиста постоянно были проблемы с документами. По словам его друзей, Олег без посторонней помощи не мог даже оформить себе загранпаспорт. А тут человек, который не собирался умирать, вдруг неожиданно составляет завещание. 

При этом, как уверяет родственник Рыжего из "Иванушек", отношения у Радова и Яковлева были не самыми близкими. Да, они могли иногда встретиться, но не более.

Ранее стало известно, что перед выселением из квартиры солиста "Иванушек" Яковлева его любовница Куцевол попала в психбольницу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Пенсионный возраст в России можно снизить за счет силовиков – экс-министр

Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей