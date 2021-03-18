"Неизлечимая болезнь": Тодоренко раскрыла свой диагноз

"Неизлечимая болезнь": Тодоренко раскрыла свой диагноз
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что долгое время не могла рассказать о своем "недостатке"

Регина Тодоренко, получившая известность благодаря роли ведущей в тревел-шоу "Орел и решка", поделилась с поклонниками, что страдает довольно редким заболеванием. Врачи диагностировали телеведущей витилиго. 

В "историях" своего профиля "Инстаграм" телеведущая показала светлое пятно чуть ниже коленки и откровенно призналась, что раньше оно вызывало ужасный дискомфорт и стеснение. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, телеведущая признается, что все-таки пытается ее устранить. Звезда уже обратилась к специалистам, чтобы убрать пятно. Свой рассказ артистка транслировала прямо из процедурного кабинета. 

При этом заболевании нарушается пигментация кожи, меланин практически полностью исчезает на отдельных участках тела, уточняет РИА ФАН.

Фото: www.instagram.com/reginatodorenko 

Телеведущая не первый раз делится с поклонниками неожиданными подробностями своей жизни. Так, ранее жена Влада Топалова поведала, как едва не утонула на Бали, катаясь на доске для серфинга. 

Недавно Тодоренко стала участницей скандала с Филиппом Киркоровым на шоу "Маски". Члены жюри не могли прийти к общему мнению, кто же скрывается за маской Банана. 

Анна АГАБАБОВА

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