Телеведущая призналась, что долгое время не могла рассказать о своем "недостатке"

Регина Тодоренко, получившая известность благодаря роли ведущей в тревел-шоу "Орел и решка", поделилась с поклонниками, что страдает довольно редким заболеванием. Врачи диагностировали телеведущей витилиго.

В "историях" своего профиля "Инстаграм" телеведущая показала светлое пятно чуть ниже коленки и откровенно призналась, что раньше оно вызывало ужасный дискомфорт и стеснение. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, телеведущая признается, что все-таки пытается ее устранить. Звезда уже обратилась к специалистам, чтобы убрать пятно. Свой рассказ артистка транслировала прямо из процедурного кабинета.

При этом заболевании нарушается пигментация кожи, меланин практически полностью исчезает на отдельных участках тела, уточняет РИА ФАН.





Телеведущая не первый раз делится с поклонниками неожиданными подробностями своей жизни. Так, ранее жена Влада Топалова поведала, как едва не утонула на Бали, катаясь на доске для серфинга.

Недавно Тодоренко стала участницей скандала с Филиппом Киркоровым на шоу "Маски". Члены жюри не могли прийти к общему мнению, кто же скрывается за маской Банана.