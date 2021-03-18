Наследница сатирика подчеркула, что дети - это счастье

Дочь Михаила Задорнова удивила своих подписчиков неожиданным фото.

На странице Елены в "Инстаграм" появилась свежая публикация. Дочь юмориста от Елены Бомбиной выложила снимок, на котором она стоит рядом с коляской на улицах Мальты. В люльке лежит младенец. Неясно, действительно ли это ее малыш, потому что подсказок никаких наследница Задорнова не оставила.

Вместо этого она решила заинтриговать подписчиков еще больше.

"В Глазах Ребенка нет Семи Чудес Света. Их там Миллиарды",

– подписала снимок Елена, добавив в конце хештэги "дети", "счастье" (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях тут же поинтересовались, не ее ли это ребенок.

"Ваш ребенок?", "Лена, не ваш ли это ребятенок?", "В детях смысл нашей жизни", "Чей?", "Ты моя маленькая интригантка", "Леночка... До чего же нежное фото. Просто класс... тебе очень идет", "Леночка! Вас можно поздравить? Или это крестник?"

– спросили Елену.

Однако все вопросы вопросы взволнованных подписчиков так и остались без ответов. В Сети предположили, что Задорнова вряд ли стала мамой, потому что девушка часто публикует фотографии в социальных сетях, а на последних снимках не было даже намека на округлившийся живот.

Напомним, что ранее Елена показала редкое фото с Задорновым.