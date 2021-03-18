Мотивом Фирсова Аннета Бриль считает наследство

Анетта Бриль все еще не может смириться с горькой утратой и пытается разобраться в обстоятельствах смерти мамы. Дочь Валентины Легкоступовой уверена: к гибели певицы причастен Юрий Фирсов. В новом интервью девушка указала на ложь вдовца.

Аннета возмутилась, что яхтсмен постоянно обманывает. Она рассказала, что сначала он говорил, будто видел падение Легкоступовой, потом, что спал в этот момент. Также девушка обратила внимание на то, что сначала Фирсов отказался от наследства, но потом первым получил документы.



Несмотря на то, что по завещанию вдовцу перешла одна четвертая доля жилой площади, он решил обжиться на всей территории. Кстати, трагедия произошла именно в этой квартире. Валентина Легкоступова получила серьезную травму головы в результате неудачного падения в ванной. До этого они вместе с Фирсовым якобы употребляли алкоголь в течение нескольких дней.

Дочь покойной с удивлением заявляет, что никогда не замечала любви к спиртному у матери. Девушка уверена, что именно Фирсов был зачинщиком алкогольного запоя. Более того, Аннета Бриль склоняется к версии, что, вполне возможно, он это делал умышленно.

"Мотив-то налицо – наследство", – поделилась дочь Легкоступовой в интервью на Радио Комсомольская правда.

Юрий Фирсов же, по ее словам, постоянно путается в воспоминаниях, поскольку в тот момент был сильно пьян. Сейчас вдовец утверждает, что лежал на диване в другой комнате, когда произошла трагедия.

Ранее Фирсов рассказывал, что когда артистка сильно ударилась головой, он, пьяный, струсил. И, вместо того чтобы позвать на помощь, уложил жену на постель и начал поить.