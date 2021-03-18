Борису могло бы исполниться 72 года 18 марта

Молодая вдова Бориса Грачевского никак не может свыкнуться с мыслью, что супруга больше нет в этом мире. Режиссер умер 14 января. В день его рождения, 18 марта Екатерина Белоцерковская посвятила любимому пронзительные строки.



36-летняя актриса призналась, что до сих пор не верит в случившееся. Трагедия нанесла сокрушительный удар по любящей женщине, и страдания все еще наполняют ее душу.

"Мое сердце разбито… Ты мое все!" – делится сокровенными переживаниями Екатерина.

Вдова пообещала, что до самого последнего дня своего существования сохранит любовь к Грачевскому. Екатерина вспомнила, что Борис очень любил жизнь и был по-настоящему счастливым человеком.

Трогательное послание Белоцерковская опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Поклонники звездной пары выразили соболезнования и признались, что скорбят вместе с артисткой.

"Светлая Память Боре", "Любим и очень скучаем", "Катюша, милая, сил Вам! С земным днем рождения Дорогого Бориса Юрьевича", "Как вы похожи... Сил вам пережить такую утрату…", "Теперь у Вас самый лучший ангел-хранитель!", "Скорбим вместе с вами", – пишут растроганные пользователи Сети.

Накануне вдова Грачевского показала трогательные семейные фотографии. На снимках влюбленные выглядят очень счастливыми.