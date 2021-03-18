Актер не скрывает, что был рад поработать с наследницей Пугачевой на одной площадке

За свою карьеру Анатолий Кот успел сыграть в большом количестве фильмов и сериалов. Иногда на съемочной площадке происходили курьезные ситуации, о которых артист вспоминает до сих пор.

Например, когда снимали сериал "Родственный обмен", Кот познакомился с Кристиной Орбакайте. Только вот первая встреча случилась при, мягко говоря, странных обстоятельствах.

"Это был сумасшедший момент. Прихожу на съемочную площадку. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: "Толя, познакомься – это Кристина. Кристина, познакомься – это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь. Ложитесь",

– вспомнил актер в студии программы "Судьба человека".

Дальше началось самое интересное. Во время съемок у Анатолия онемела рука, потому что Орбакайте на ней слишком долго лежала. Но сказать об этом своей партнерше по фильму актер так и не осмелился, поэтому лежал с онемевшей рукой до самого конца.

После съемок у актеров наконец появилась возможность нормально пообщаться. По словам Кота, в реальности Кристина оказалась настоящим трудоголиком и прекрасным человеком, поэтому он рад, что жизнь свела его с Орбакайте на одной съемочной площадке.

Кстати, ранее артистка показала поклонникам честное фото. Кристина решила показать, как она выглядит без макияжа, опубликовав фото после тренировки.