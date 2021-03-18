"Был сумасшедший момент": Кот вспомнил о съемках постельной сцены с Орбакайте

"Был сумасшедший момент": Кот вспомнил о съемках постельной сцены с Орбакайте
Анатолий Кот. Кадр из "Зелёный фургон. Совсем другая история" (2019)
Актер не скрывает, что был рад поработать с наследницей Пугачевой на одной площадке

За свою карьеру Анатолий Кот успел сыграть в большом количестве фильмов и сериалов. Иногда на съемочной площадке происходили курьезные ситуации, о которых артист вспоминает до сих пор. 

Например, когда снимали сериал "Родственный обмен", Кот познакомился с Кристиной Орбакайте. Только вот первая встреча случилась при, мягко говоря, странных обстоятельствах. 

"Это был сумасшедший момент. Прихожу на съемочную площадку. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: "Толя, познакомься – это Кристина. Кристина, познакомься – это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь. Ложитесь", 

вспомнил актер в студии программы "Судьба человека". 

Дальше началось самое интересное. Во время съемок у Анатолия онемела рука, потому что Орбакайте на ней слишком долго лежала. Но сказать об этом своей партнерше по фильму актер так и не осмелился, поэтому лежал с онемевшей рукой до самого конца.

После съемок у актеров наконец появилась возможность нормально пообщаться. По словам Кота, в реальности Кристина оказалась настоящим трудоголиком и прекрасным человеком, поэтому он рад, что жизнь свела его с Орбакайте на одной съемочной площадке. 

Кстати, ранее артистка показала поклонникам честное фото. Кристина решила показать, как она выглядит без макияжа, опубликовав фото после тренировки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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