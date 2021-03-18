Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
За свою карьеру Анатолий Кот успел сыграть в большом количестве фильмов и сериалов. Иногда на съемочной площадке происходили курьезные ситуации, о которых артист вспоминает до сих пор.
Например, когда снимали сериал "Родственный обмен", Кот познакомился с Кристиной Орбакайте. Только вот первая встреча случилась при, мягко говоря, странных обстоятельствах.
"Это был сумасшедший момент. Прихожу на съемочную площадку. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: "Толя, познакомься – это Кристина. Кристина, познакомься – это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь. Ложитесь",
– вспомнил актер в студии программы "Судьба человека".
Дальше началось самое интересное. Во время съемок у Анатолия онемела рука, потому что Орбакайте на ней слишком долго лежала. Но сказать об этом своей партнерше по фильму актер так и не осмелился, поэтому лежал с онемевшей рукой до самого конца.
После съемок у актеров наконец появилась возможность нормально пообщаться. По словам Кота, в реальности Кристина оказалась настоящим трудоголиком и прекрасным человеком, поэтому он рад, что жизнь свела его с Орбакайте на одной съемочной площадке.
Кстати, ранее артистка показала поклонникам честное фото. Кристина решила показать, как она выглядит без макияжа, опубликовав фото после тренировки.
Россия сама решит главную проблему полуострова
Цены на топливо в России уверенно идут вверх