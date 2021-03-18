Наследница почитала телеведущей сказку перед сном

В последнее время Лера Кудрявцева старается как можно больше времени проводить рядом с семьей. Например, ведущая ток-шоу "Секрет на миллион" стала чаще выкладывать фотографии с дочкой Машей. В этот раз, например, знаменитость и ее наследница решили поменяться ролями.

На свежем фото, которое появилось на странице Кудрявцевой в "Инстаграме", ее дочка сидит на кресле рядом с детской кроваткой и держит в руках книжку. Сама Лера сладко уснула, комфортно устроившись в кроватке и положив пустышку в рот.

"Маша читает маме сказку",

– подписала снимок Кудрявцева.

В комментариях одни поклонники Леры оценили ее хорошее чувство юмора, а другие восхитились тем, как быстро растет Маша.

"Какая прелесть! Две красоточки", "Лерочка, ты удивительная мама!", "Какая мама хорошая. Слушается доченьку", "Машуля такая довольная", "Дочь повзрослела", "Маленькая Лерочка, кроватку не сломай", "Ох уж эта мама", "Мечта каждой мамы, лечь спать пораньше",

– написали под публикацией.

Ранее знаменитость впервые показала, как выглядит ее мама после перенесенного инсульта. Родительница Леры сейчас проходит курс реабилитации. Похоже, что главная опасность миновала, потому что поклонники Кудрявцевой отметили, что Александра Ивановна выглядит очень свежо.