Правозащитник уверен, что юмористка намеренно затягивает судебный процесс

Елена Степаненко и Евгений Петросян никак не могут поделить совместно нажитое имущество. Порой доходит до абсурда. Например, юмористка хочет забрать себе книги, которые не представляют особой материальной ценности. 16 марта в этом судебном разбирательстве должны были поставить точку, но этого опять не произошло. И, как уверяют представители Петросяна, по вине Степаненко.

Сергей Жорин рассказал, что процесс затягивается из-за того, что Петросян готов поделить все поровну, а вот Степаненко хочет забрать себе большую часть нажитого имущества.

Каждый раз представители юмористки что-то уточняют, тянут время.

"У меня складывается впечатление, что Степаненко просто треплет нервы Петросяну. А вдруг его инфаркт хватит?"

– переживает адвокат Петросяна.

При этом Сергей Жорин не скрывает, что все уже порядком подустали от судных разбирательств. Правозащитник не понимает, зачем Степаненко инициировала процесс, если до сих пор не может точно разобраться, чего она все-таки хочет, сообщает "МК".

Например, представитель юмористки вызвала в суд свидетелей, которых спросили о том, что они помнят.

"Те ответили, что ничего не помнят. На вопрос, зачем тогда пришли, дали ответ, потому что их вызвали. Вот спасибо!"

– не сдержался Жорин.

Напомним, что ранее стало известно, что список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц. Однако адвокат юмориста уверяет, что слухи о богатстве комика очень сильно преувеличены.