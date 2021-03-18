Актриса родила своему возлюбленному сына

В семье Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева произошло радостное событие – супруги стали родителями. Актриса родила своему возлюбленному сына. Мальчика назвали Данилой.

На странице звезды "Кухни" появился снимок, на котором актер запечатлен с малышом в руках. Марк счастливо улыбается и с нежностью смотрит на новорожденного наследника.

"В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь",

– подписал снимок Богатырев.

Напомним, что о своей беременности Татьяна Арнтгольц нигде не упоминала. Актриса старалась держаться подальше от пристального внимания журналистов, поэтому даже отказалась от съемок в шоу "Жди меня" и других проектах.

О беременности знаменитости сообщил Александр Лазарев-младший. В конце прошлого года телеведущий объяснил, что пока будет вести передачу "Жди меня" без Татьяны, потому что она взяла декретный отпуск.

Богатырев и Арнтгольц стараются избегать сплетен и слухов, поэтому неохотно делятся подробностями своей личной жизни. Даже о свадьбе звездной пары поклонники узнали лишь спустя время.

О свадьбе артистов стало известно в ноябре прошлого года. На торжественное мероприятие были приглашены только самые близкие. По некоторым данным, празднование проходило в Москве.

До этого Марк и Татьяна встречались около 2 лет. Они познакомились на съемках сериала "Наживка для ангела".