Умер знаменитый российский артист

Умер знаменитый российский артист
Фото: pixabay.com
Звезды театральных подмостков не стало на 69-м году жизни

Накануне произошло печальное событие в сфере культуры и театра. Из жизни ушел знаменитый артист, любимец зрителей Виктор Конашенков.

Актер долгие годы дарил россиянам свое творчество на сцене МХАТ имени Горького. О трагедии рассказали представители пресс-центра культурного учреждения. Соответствующая траурная публикация появилась на официальном сайте Московского художественного академического театра.

В МХАТе сообщили, что считают уход важного члена театрального коллектива и замечательного артиста тяжелой утратой для всего театра. Представители культурного учреждения выразили глубочайшие соболезнования родственникам, близким, друзьям и поклонникам творчества Виктора Ивановича. Артист покинул этот мир 17 марта. Что послужило причиной смерти 68-летнего актера, пока не сообщается.

Будущий знаменитый артист появился на свет в Забайкальском крае, городе Чита. Виктор Конашенков родился в 1953-м году. Молодой человек сразу понял, что хочет связать свою жизнь с театральной сценой. В 23 года Конашенков получил диплом ГИТИСа. В период становления своей актерской карьеры Виктор Иванович радовал зрителей Волгоградского драматического театра им. Горького, также Конашенков играл на сценах театра "Мир искусства" и столичного культурного заведения "Сопричастность".

Более десяти лет Конашенков отдал служению в МХАТ им. Горького. Больше всего театральному зрителю артист запомнился своими ролями в таких популярных спектаклях, как "Мастер Маргарита", "Деньги для Мари", "На дне", "Ромео и Джульетта" и многие другие.

Ольга ФЕДОРОВА

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