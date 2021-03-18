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В этом году в СМИ то и дело появлялись тревожные новости о состоянии Бари Алибасова. Сейчас артист приходит в себя и восстанавливается после операции в Калининграде. Пока неизвестно, когда продюсер группы "На-На" планирует возвращаться в Москву, однако его наследник решил подготовиться к этому заранее.
Алибасов-младший купил для отца дом в Подмосковье. Новое жилище шоумена будет оборудовано инфракрасной сауной, соляной комнатой и лучшими тренажерами для памяти. Сейчас в доме активно идет ремонт. Стоит такое удовольствие, мягко говоря, недешево – 58 миллионов рублей.
"Скидку не дали, но дали рассрочку до следующего ДР. Все это обойдется мне в 58 000 000 рублей. А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция",
– написал Бари Бариевич на своей странице в "Инстаграм".
В комментариях поклонники артиста похвалили Алибасова-младшего за заботу о тяжелобольном отце. "Клевый дом! Мечта!", "Какая ляпота", "Будь моим сыном", "Как приятно знать, что ты заботишься о отце и любишь его всем сердцем", – написали под видео.
Напомним, что ранее Садальский раскрыл правду о браке Федосеевой-Шукшиной и Алибасова. Скандальный актер распек парочку за чрезмерную публичность, а также намекнул, что все их многочисленные разводы и примирения – не более, чем просто игра на публику.
Более того, не исключено, что в скором времени в эфире федеральных каналов вновь будут обсуждать личную жизнь Алибасова и Шукшиной. Оказалось, что все скандалы вокруг своего имени артисты неплохо монетизируют.
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