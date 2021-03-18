Олеся Лосева одной фразой осадила пустившегося в пляс политолога

Очередной курьезный случай произошел на полюбившейся миллионам российских телезрителей политической программе "Время покажет". Эксперт с Украины Сергей Запорожский попытался подшутить над Крымской республикой, но в итоге высмеяли его самого.



Украинский гость завел традиционную для Незалежной шарманку о том, что киевский режим сделает все от него зависящее и обязательно оттяпает от России Крымскую республику. Впрочем, далеко не все крымчане нужны Украине. По словам Запорожского, Незалежная, в первую очередь, заинтересована в "возвращении" крымских земель, на которых проживают некие украинские патриоты. Остальные же территории Киев планирует забрать без людей. Потому как несогласные с установками украинской администрации крымчане должны покинуть родные земли и переехать куда-нибудь в "Тамбов, Екатеринбург или Сызрань".

После таких рассуждений Запорожский совсем распоясался. Украинец решил подтрунить над крымскими моряками, которые стояли с плакатами "Что дальше? Да хоть камни с неба. Мы на Родине". "Остроумный" эксперт решил, что лучше всего передразнить моряков в танце. Он пустился в пляс и начал кривляться.

Ведущая телепередачи Олеся Лосева не поддалась на провокацию и спокойно наблюдала за странными телодвижениями Запорожского.

"Ну-ка, еще раз изобразите. Похоже, день рождения Богдана Титомира не прошел даром", – иронично заметила телеведущая.

Осмеянному Запорожскому ничего не оставалось, как прекратить свои танцы. Выпуск телепередачи вышел на "Первом канале".

Напомним, недавно Олеся Лосева одной фразой успокоила бушующих гостей. Для этого ведущей пришлось перейти на немецкий язык.