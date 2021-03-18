Артистка считает, что повергла близких в шок словами о матери

Возвращение Марии Максаковой в Россию стало еще одним ударом для ее родных. Мать певицы Людмила Максакова, как пожаловалась артистка, не собирается выходить с ней на связь. После откровений звезды у Бориса Корчевникова их отношения еще сильнее обострились.

Максакова призналась, что находится в отчаянии от сложившейся ситуации. По ее мнению, все, что она сказала, произвело на близких эффект.

"Они все услышали и просто оторопели и остолбенели после этого…" – заявила оперная дива.

Максакова все же надеется, что сможет примириться с легендарной артисткой. Ведь мама не позволяет организовать встречу с ее же детьми, сетует Мария.

На данный момент конфликт все еще не решен. Но Максакова готовится к новой встрече со своей родительницей. И активно занимается воспитанием младшего сына Ивана.

Ранее в передаче "Судьба человека" Мария призналась, что у нее очень напряженные отношения с мамой. Как оказалось, народная артистка Людмила Максакова вовсе не хотела иметь детей. Но отец Марии поставил условие, если Людмила не станет прерывать беременность, то она получит компенсацию в размере одного миллиона марок.

Такое откровение певицы повергло в шок всех, включая, согласно заверению Марии, даже ее родственников.