Максакова рассказала об оторопи родственников из-за ее откровений

Максакова рассказала об оторопи родственников из-за ее откровений
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка считает, что повергла близких в шок словами о матери

Возвращение Марии Максаковой в Россию стало еще одним ударом для ее родных. Мать певицы Людмила Максакова, как пожаловалась артистка, не собирается выходить с ней на связь. После откровений звезды у Бориса Корчевникова их отношения еще сильнее обострились.

Максакова призналась, что находится в отчаянии от сложившейся ситуации. По ее мнению, все, что она сказала, произвело на близких эффект. 

"Они все услышали и просто оторопели и остолбенели после этого…" – заявила оперная дива.

Максакова все же надеется, что сможет примириться с легендарной артисткой. Ведь мама не позволяет организовать встречу с ее же детьми, сетует Мария. 

На данный момент конфликт все еще не решен. Но Максакова готовится к новой встрече со своей родительницей. И активно занимается воспитанием младшего сына Ивана.

Ранее в передаче "Судьба человека" Мария призналась, что у нее очень напряженные отношения с мамой. Как оказалось, народная артистка Людмила Максакова вовсе не хотела иметь детей. Но отец Марии поставил условие, если Людмила не станет прерывать беременность, то она получит компенсацию в размере одного миллиона марок. 

Такое откровение певицы повергло в шок всех, включая, согласно заверению Марии, даже ее родственников.

Данил СИДОРЕНКО

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