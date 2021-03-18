Актрису все чаще зовут сниматься с интересных проектах

За свою карьеру Анна Уколова снялась в более чем 100 фильмах. Артистка с радостью соглашается на работу в интересных проектах. Ее героини всегда запоминаются зрителям, даже если появляются в кадре на пару минут.

Родилась Уколова в Самарской области. При этом однажды артистка рассказала Борису Корчевникову, что появилась на свет без признаков жизни. К счастью, врачи смогли спасти малышку.

Следующий удар ждал девочку в 6 лет. Тогда развелись ее родители. Отец Уколовой уехал работать на другой конец страны и встретил там свою новую возлюбленную. Однако актриса не раз заявляла, что зла на отца не держит.

После окончания школы будущая звезда долго не могла определиться с местом работы. Сначала она поступила в Институт культуры в Самаре на актерский факультет. Однако позже девушке прямо начали говорить, что ей необходимо ехать и покорять столицу.

Анна долго сомневалась, но окончательное решение ей помогла мама, которая дала Уколовой деньги на первое время. Поступила актриса в известный ГИТИС. Владимир Андреев пригласил девушку на экзамен без прослушиваний.

Кажется, что он смог рассмотреть талант в начинающей артистке, потому что в 2001 году Анна получила красный диплом и сразу же начала работать в Театре Луны.

Кстати, актриса замужем за бизнесменом Сергеем Пугачевым, с которым познакомилась в ночном клубе. Уколова была рядом, когда ее избранник попал в серьезную аварию и всячески старалась его поддерживать. В 2011 актриса родила сына Макара, хотя изначально пара не хотела иметь детей, поскольку они мечтали пожить для себя.

После окончания ГИТИСа Уколова начали звать сниматься в кино и сериалах. Сначала был "Закон", потом – "Каменская", "Склифосовский" и другие проекты. Со временем из Театра Луны она ушла, начав выступать в Театре Наций, Центре Драматургии.

Появлялась артистка и в серьезных кинолентах. Например, "Географ глобус пропил" или "Левиафан", который был высоко оценен критиками.

В 2018 году Уколова получила свой первый ТЭФИ за съемки в сериале "Ивановы-Ивановы", в котором она исполнила роль Лидии Семеновны.