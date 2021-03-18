Вернувшегося Серебрякова уже завалили предложениями о работе

Вернувшегося Серебрякова уже завалили предложениями о работе
Алексей Серебряков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Скоро на экранах ожидаются сразу несколько фильмов с участием актера

Известный скандальными высказываниями актер Алексей Серебряков принял решение о возвращении из Канады на Родину. Эта новость вызвала огромный ажиотаж. Оказалось, что у актера будет крайне мало времени на отдых в ближайшее время – его график расписан на месяцы вперед.

Похоже, что вернувшийся в Россию "канадец" скоро сможет составить Александру Петрову конкуренцию по популярности, а может и вообще забрать себе титул самого востребованного актера России.

Скоро ожидаются несколько фильмов с Серебряковым. Например, в ближайшее время выйдет боевик "Никто". Актер также примет участие в драме "Иваново счастье", которая, кстати говоря, иронично похожа на его историю: в фильме герой Серебрякова преодолевает более 9000 километров для возвращения домой. Об этом сообщает издательство "Комсомольская правда".

Кроме того, актера можно будет в семейной сказке "Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя", триллере "Бешенство". Также в ближайшем времени выйдет фильм "The Big Fight", в котором Серебряков играет с Олегом Тактаровым, но премьера кинокартины постоянно откладывается.

Напомним, недавно актер прокомментировал свое возвращение, уверяя, что он уехал и провел некоторое время в Канаде исключительно ради наследников. Настоящих причин возвращения Серебряков так и не раскрыл, сказав лишь, что считает глупым сравнивать качество жизни в России и Канаде.

Анна АГАБАБОВА

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Гость160407
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Где гордость Русского народа.Почму разрешаете возват етих подонков.
Гость172202
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<цензура> <цензура> в обиду не дадут. Вся эта бездарная тусовка не может ничего кроме как гнать <цензура>. Уроды.
Гость164809
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Почти вся актёрская тусовочка тухлая какая-то! Ведь он же всех помоями поливал и их в том же числе,а теперь роли от них получает!Деньги не пахнут,можно и помои попить.
Гость225
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закончит он свои дни как его же персонаж - Лёха Штырь (кто смотрел, поймёт, о чем я)
Гость164275
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А может просто проигнорируем фильмы с участием этого <цензура>...ка!
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