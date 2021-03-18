Скоро на экранах ожидаются сразу несколько фильмов с участием актера

Известный скандальными высказываниями актер Алексей Серебряков принял решение о возвращении из Канады на Родину. Эта новость вызвала огромный ажиотаж. Оказалось, что у актера будет крайне мало времени на отдых в ближайшее время – его график расписан на месяцы вперед.

Похоже, что вернувшийся в Россию "канадец" скоро сможет составить Александру Петрову конкуренцию по популярности, а может и вообще забрать себе титул самого востребованного актера России.

Скоро ожидаются несколько фильмов с Серебряковым. Например, в ближайшее время выйдет боевик "Никто". Актер также примет участие в драме "Иваново счастье", которая, кстати говоря, иронично похожа на его историю: в фильме герой Серебрякова преодолевает более 9000 километров для возвращения домой. Об этом сообщает издательство "Комсомольская правда".

Кроме того, актера можно будет в семейной сказке "Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя", триллере "Бешенство". Также в ближайшем времени выйдет фильм "The Big Fight", в котором Серебряков играет с Олегом Тактаровым, но премьера кинокартины постоянно откладывается.

Напомним, недавно актер прокомментировал свое возвращение, уверяя, что он уехал и провел некоторое время в Канаде исключительно ради наследников. Настоящих причин возвращения Серебряков так и не раскрыл, сказав лишь, что считает глупым сравнивать качество жизни в России и Канаде.

