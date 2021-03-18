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17 марта в семействе бывшей
участницы скандальной телестройки "Дом-2" Виктории Бони было большое торжество.
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Виктория улеглась в настоящий гроб.
На своей странице в "Инстаграм" знаменитая блогерша поделилась пугающими кадрами. На них бесстрашная Виктория по собственному желанию укладывается в роскошный гроб. "Последнее пристанище" отделано ярко-красной тканью. Костюм Бони тоже весьма необычен. Девушка нарядилась ведьмой. Ее образ состоял из кружевной белоснежной блузки, темной накидки и остроконечной колдовской шляпы.
Как рассказала сама Виктория, костюмированное торжество было посвящено ее дочери Анджелине. Плоду любви Виктории Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита исполнилось 9 лет.
Телеведущая рассказала, что девочка давно мечтала устроить вечеринку в стиле Хеллоуин. Любящая мама не могла отказать своему чаду в такой "мелочи". Для того чтобы закатить грандиозное торжество, Боня даже вернулась с отдыха в Дубае в уже родное Монако.
"Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо?" – со смехом спрашивает знаменитость у своих подписчиков.
Теледива даже устроила небольшой опрос. Она решила выяснить, многие ли из ее поклонников рискнули бы улечься в гроб. Впрочем, выяснилось, что не все такие смелые, как Виктория. Согласно опросу, на подобный подвиг пошли бы чуть более 10% ее подписчиков.
Сама же Боня своими действиями продемонстрировала, что не страдает от предрассудков. Она поинтересовалась, как к подобному относятся ее фанаты. Выяснилось, что почти 60% респондентов являются суеверными людьми.
Стоит отметить, что Виктория очень любит внимание публики. Однажды она показала фото без одежды и рассмешила народ. На откровенный снимок попала забавная деталь.
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