"Похоронили заживо": Боня снялась в гробу

"Похоронили заживо": Боня снялась в гробу
Виктория Боня. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Телеведущая оказалась свободной от предрассудков

17 марта в семействе бывшей участницы скандальной телестройки "Дом-2" Виктории Бони было большое торжество. Телеведущая отмечала день рождения своей наследницы Анжелины. На потеху публики Виктория улеглась в настоящий гроб.

На своей странице в "Инстаграм" знаменитая блогерша поделилась пугающими кадрами. На них бесстрашная Виктория по собственному желанию укладывается в роскошный гроб. "Последнее пристанище" отделано ярко-красной тканью. Костюм Бони тоже весьма необычен. Девушка нарядилась ведьмой. Ее образ состоял из кружевной белоснежной блузки, темной накидки и остроконечной колдовской шляпы.

Как рассказала сама Виктория, костюмированное торжество было посвящено ее дочери Анджелине. Плоду любви Виктории Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита исполнилось 9 лет.

Фото: instagram.com/victoriabonya 

Телеведущая рассказала, что девочка давно мечтала устроить вечеринку в стиле Хеллоуин. Любящая мама не могла отказать своему чаду в такой "мелочи". Для того чтобы закатить грандиозное торжество, Боня даже вернулась с отдыха в Дубае в уже родное Монако.

"Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо?" – со смехом спрашивает знаменитость у своих подписчиков.

Фото: instagram.com/victoriabonya

Теледива даже устроила небольшой опрос. Она решила выяснить, многие ли из ее поклонников рискнули бы улечься в гроб. Впрочем, выяснилось, что не все такие смелые, как Виктория. Согласно опросу, на подобный подвиг пошли бы чуть более 10% ее подписчиков.  

Сама же Боня своими действиями продемонстрировала, что не страдает от предрассудков. Она поинтересовалась, как к подобному относятся ее фанаты. Выяснилось, что почти 60% респондентов являются суеверными людьми.

Стоит отметить, что Виктория очень любит внимание публики. Однажды она показала фото без одежды и рассмешила народ. На откровенный снимок попала забавная деталь.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Тихановская выступила за переговоры с властью Белоруссии

Оппозиционерка запустила общенародное голосование

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей