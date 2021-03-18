Памятник родные артиста установят в следующем году

28 января не стало легендарного актера Василия Ланового. Народного артиста похоронили в столице на Новодевичьем кладбище, которое считается, пожалуй, одним из самых элитных в стране, потому что именно там захоронены многие именитые артисты.

Памятника на могиле Ланового пока нет. Планируется, что по традиции он появится в следующем году – на годовщину со дня смерти. Пока вместо каменной плиты установлен деревянный крест, а внизу стоит фотография артиста.

Вся могила усыпана цветами, которые немного припорошены снегом, сообщают "Дни.ру". Поклонники, друзья, коллеги и родные осыпали некрополь Ланового букетами на сороковой день со дня смерти, который был 8 марта.

Напомним, что ранее на вечере памяти Ланового разгорелся скандал. Мероприятие отменили за полтора часа до начала. Точные причины выяснить так и не удалось, однако в СМИ появилось несколько предположений.

Не исключено, что вечер попросил не проводить некий близкий родственник народного артиста. Официально отмену поминального мероприятия объяснили "техническими причинами".

Секретарь Союза кинематографистов по организационным вопросам также предположил, что отмена концерта – это месть ему за критику близкого окружения Ланового, которое позволило пожилому актеру выступать в пандемию коронавируса.

При этом билеты на вечер памяти не продавались. Приглашения рассылались лишь близким друзьям и хорошим знакомым народного артиста. Зрители, коллеги и друзья актера были в шоке, когда прибыли на место, и лишь после узнали, что поминальный вечер отменен.