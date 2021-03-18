Близкий друг покойного рассказал, что перед смертью кинорежиссер испытывал большие трудности

Марк Рудинштейн вспомнил о последнем годе жизни Бориса Грачевского. По словам продюсера, кинорежиссер не только испытывал финансовые трудности, но и боролся со смертельной болезнью.

Рудинштейн, который был близким другом покойного сценариста, рассказал, что Грачевский столкнулся с сокращением средств на "Ералаш". Борис Юрьевич старался найти новые источники финансирования своего детища, но это давалось ему крайне тяжело.

Осложнял ситуацию и смертельный недуг сценариста. Оказалось, что некоторое время назад у знаменитости диагностировали рак.

"Все сложилось так, что и жизнь была не в радость", – отметил Рудинштейн.

Марк Григорьевич добавил – кинорежиссер до последнего не опускал рук. В разговоре с приятелем Борис Юрьевич обещал, что обязательно справится со всеми трудностями и вернется к нормальной жизни. Но потом Грачевский попросту пропал.

Также Рудинштейн вспомнил о том, каким был его покойный друг. Актер знал сценариста как жизнерадостного и хорошего человека с отличным чувством юмора. Он заявил, что Грачевский был всенародным любимцем. Продюсер не стал скрывать того факта, что слабостью создателя "Ералаша" были красивые женщины, передает портал "Народные новости".

Напомним, Борис Юрьевич скончался 14 января 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно о том, что вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская обратилась к покойному супругу.