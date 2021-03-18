Яхтсмен винит в трагедии врачей

Юрий Фирсов рассказал об одном из последних дней жизни Валентины Легкоступовой. Вдовец до сих пор помнит, какие слова произнесла его знаменитая супруга перед впадением в кому.

Яхтсмен считает, что если бы после падения в ванной Легкоступову отвезли в травмотологическое отделение, а не в наркодиспансер, то артистку удалось бы спасти. Ей было необходимо МРТ головного мозга, но данная процедура не была проведена.

В беседе с "Комсомольской Правдой" Фирсов отметил, что опухоль развивалась около двух суток. Резкое ухудшение состояния исполнительницы хита "Ягода-малина" произошло на исходе второго дня. Тогда Валентина Валерьевна присела на кровать и сообщила о невыносимой головной боли.

"Потом произнесла: "Юрочка, я сейчас умру". Потеряла сознание и больше в себя не приходила", – вспомнил вдовец.

Напомним, Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. После смерти тело артистки кремировали. По некоторым данным, одна часть праха развеяна над морем, другая же захоронена на Троекуровском кладбище.

Фирсов заявил, что желает поучаствовать в воздвижении монумента в память о певице. Яхтсмен мечтает, чтобы на памятнике было выгравировано упоминание и о нем. Вдовец хочет видеть надпись "от матери, сына, дочери и любящего мужа".

Ранее дочь Легкоступовой Анетта Бриль уличила Юрия во лжи.