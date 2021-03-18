Монаршая особа явно не была готова к скандалу

В начале марта вышло интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором они откровенно рассказали о трудностях жизни в Букингемском дворце. После обвинений в травле и расизме в адрес королевской семьи вспыхнул настоящий скандал. Стало известно, как королева Елизавета II отреагировала на сложившуюся ситуацию.

Напомним, спустя некоторое время после публикации скандального интервью Елизавета II сделала официальное заявление, пообещав внуку и его избраннице во всем разобраться. Также монаршая особа добавила, что продолжит любить принца Гарри, Меган Маркл и правнука Арчи.

Однако удалось выяснить, что королеву сильно обидел поступок супругов. Ведь она относилась к сыну принцессы Дианы со всей душой, даря ему поддержку и заботу, пишет Us Weekly.

"Она пытается понять и посмотреть на вещи с точки зрения Гарри, но его заявления, сделанные совместно с Меган, ей трудно переварить", - говорится в публикации.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл полностью сняли с себя обязанности членов королевской семьи. Таким образом супруги объявили о своей финансовой независимости и позже покинули Великобританию.

Ранее появилась информация о том, что мать герцогини Сассекской поделилась грустными воспоминаниями о жизни дочери во дворце.