Седокова призналась в зависимости от "алкогольной терапии"

Седокова призналась в зависимости от "алкогольной терапии"
Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица уже четыре дня не поддается пагубным привычкам

На личной инстаграм-странице Анна Седокова поделилась новостью о том, что она вот уже четвертый день соблюдает Великий пост. Артистка заявила – у нее началась новая жизнь.

Как и все постящиеся, Седокова отказалась от алкоголя, яиц, а также мясных и молочных продуктов. Теперь певица тщательно следит за своим рационом.

"Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим Постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь", - написала Анна.

Знаменитость рассказала, что раньше она не ограничивала себя в еде. Ночью артистка могла спокойно позволить себе съесть пельмени или пасту. Одними из своих самых любимых продуктов она назвала колбасу и круассаны.

Певица добавила, что часто после завершения напряженного рабочего дня она выпивала бокал красного вина. Со временем "алкогольная терапия" переросла в привычку. Звезда запивала и заедала все свои неудачи, не думая о последствиях.

Но в какой-то момент Седокова поняла, что насытилась. За всю свою жизнь она перепробовала разнообразные изысканные блюда и самые лучшие вина, поэтому пришла пора остановиться.

Анна призналась – после отказа от любимых угощений она поправилась на один килограмм. Певица объясняет это тем, что ее организм пребывает в полном шоке. Седокова предположила, что может поправиться еще больше, но в таком случае общественности явится она настоящая.

"Я знаю, что горжусь своей силой воли, которая каждый день становится крепче", – отметила артистка. 

Ранее Седокова прокомментировала скандал на шоу Галкина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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