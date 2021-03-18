Актриса считает, что однажды ее коллега "проявил слабость"

Российская актриса Мария Шукшина заявила, комментируя возвращение Алексея Серебрякова из Канады после 9-летнего проживания, что считает коллегу русским "до кончиков ногтей". Тем не менее, полагает звезда, артист позволил себе "проявить слабость", решив эмигрировать из РФ.

Накануне стало известно, что звезда отечественного кино решил вернуться в родную страну после ряда скандальных заявлений о своих соотечественниках. В интервью журналисту Юрию Дудю, правда, Серебряков признавался, что не собирается оставаться в Канаде на постоянной основе. Артист планировал вернуться после того, как дети вырастут и поступят в вуз.

Шукшина заявила, что не собирается осуждать своего партнера по съемкам. Тем не менее, Мария считает давнего коллегу русским человеком "до глубины души", который испытывает "боль и сострадание", наблюдая за происходящими в России событиями. Именно душевные терзания и стали причиной слабости у Серебрякова, полагает звезда.

Знаменитость призналась, что считает эмиграцию из родной страны "проявлением слабости", несмотря на суровые реалии российской жизни. Однако в последнее время многие возвращаются домой из европейских стран и Соединенных Штатов. Не исключением стала и семья Серебрякова.

"Это правильное решение, я его очень поддерживаю", – заявила Шукшина в интервью "Царьграду".

Ранее блогер Сергей Колясников заявил, комментируя возвращение Серебрякова, что артист возвращается к тем же "хамам и рабам", от которых когда-то открестился, решив таким образом высмеять актера за его давние высказывания.