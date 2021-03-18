Цыганова написала завещание после приступа смертельной болезни

Певица решила, кому достанутся ее дом, яхта и бизнес

Вика Цыганова стала новой гостьей передачи "Секрет на миллион". 57-летняя певица призналась, что уже составила завещание.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Цыганова отметила, что на этот шаг она пошла после случившегося приступа. Можно предположить, что речь идет о смертельном недуге под названием орнитоз, с которым 13 лет назад столкнулась артистка.

Напомним, болезнь Вика подхватила от своего экзотического попугая. Сначала у знаменитости начались проблемы с дыханием, позже у нее отнялись ноги. К счастью, врачам удалось спасти певицу, но специалисты предупредили – процесс восстановления будет очень долгим, писали "Известия".

Вполне возможно, что завещание Цыганова составила как раз после этого. Артистка определилась, кому после ее смерти достанутся трехэтажный загородный дом, яхта и бизнес, передает "Телепрограмма".

"Я не хочу в гробу потом вертеться и страдать на эту тему", - пошутила звезда.

Говоря о возможных претендентах на наследство певицы, стоит отметить, что детей у нее нет. На данный момент Цыганова состоит в браке с поэтом и продюсером Вадимом Борисовичем.

Вика призналась Кудрявцевой, что за все время брака она ни разу не смогла забеременеть. Супруги даже подумывали о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Но в конечном итоге артистка отказалась от этой идеи, побоявшись брать на себя такую ответственность.

К процедуре ЭКО знаменитость прибегнуть не захотела. По ее мнению, это противоречит природным процессам.

Ранее появилась информация о том, что Вика Цыганова задумалась о политической карьере.