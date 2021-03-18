Также певец и внучка легендарной актрисы появились в эфире популярной передачи

Прохор Шаляпин появился на вечеринке в честь финала конкурса "Мисс queen of the world" с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. По некоторым данным, артист и наследница звезды кинокартины "Вокзал на двоих" знакомы достаточно давно.

Во время представления Королевой со сцены Шаляпин заявил, что она является его подругой детства.

Ходят слухи, что некоторое время Прохор не подозревал, что Елена унаследовала многомиллионное состояние Людмилы Марковны. А как только вскрылись подробности о богатствах Королевой, экстравагантный певец попросту не смог упустить завидную невесту, пишет "Комсомольская Правда".

Выяснилось, после смерти Гурченко завещала внучке Елене и своей ныне покойной дочери Марии дачу, а также коллекцию бриллиантов.

Напомним, дочь Людмилы Марковны появилась на свет тогда, когда актриса состояла в браке со сценаристом Борисом Андроникашвили. Супруги развелись в 1960-м году.

Кстати, по словам приятелей Шаляпина, финалист проекта "Фабрика звёзд-6" и родственница артистки уже не раз вместе выходили в свет. До этого Прохор и Елена стали гостями шоу "Звезды сошлись".

Певец поделился соответствующим кадром в личном микроблоге. На четвертом по счету снимке знаменитость позирует в обнимку с Еленой, лучезарно улыбаясь на камеру.

Неизвестно, какие отношения связывают Шаляпина и Королеву. Вполне возможно, что между ними возникла романтическая связь.

Ранее появилась информация о том, что одетого в яркую рубаху певца подняли на смех. Одни сравнили его с цветочной клумбой, а другие назвали цыганским бароном.