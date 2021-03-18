"Дошло": Норкина обрадовала реакция гостей на анекдот

"Дошло": Норкина обрадовала реакция гостей на анекдот
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В студии подняли тему коррупции

Андрей Норкин славится своим хорошим чувством юмора. В эфире передачи "Место встречи" журналист периодически отпускает шутки на злободневные темы. В этот раз телеведущий решил вновь разбавить обстановку анекдотом, однако добиться желаемой реакции публики удалось не сразу.

Участники ток-шоу подняли тему, касающуюся незаконного присвоения средств государственными служащими. Эксперты, которые присутствовали в студии, акцентировали внимание на том, что необходимо постоянно контролировать данную проблему. Некоторые отметили – важно также уважать труд госдеятелей и платить им хорошие зарплаты. В таком случае у чиновников якобы не возникнет желания класть деньги к себе в карман.

Кто-то заявил, что в нашей стране должна появиться должность антикоррупционного прокурора. Второй ведущий передачи, Иван Трушкин, предложил следующий вариант решения проблемы – нужно прибегнуть к цифровизации и избавиться от бумажных денег. Тогда представители налоговой службы смогут более тщательно отслеживать оборот финансов.

Выслушав все предложения, Норкин решил рассказать новый анекдот.

"Опергруппа, доложите о случившемся. – Прибыли на место убийства! – Отлично. Предупреждаю: ничего там не трогайте. Это на Новый год", - пошутил журналист.

Однако гости шоу не сразу поняли юмора Андрея Владимировича. На несколько секунд в студии повисла гробовая тишина, и лишь спустя некоторое время публика разразилась смехом. Норкин обрадовался, что присутствующие наконец-то поняли его шутку: "Дошло". 

Ранее появилась информация о том, что телеведущий заткнул эмоционального гостя "Места встречи". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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