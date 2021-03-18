Максакова попросила у дочери прощения спустя годы

Звезда утверждает, что никогда не ссорилась с кровной родственницей

Накануне оперная певица Мария Максакова рассказала в беседе со СМИ, что получила от матери стихотворение поэта Бориса Пастернака – оно стало своеобразным извинением перед дочерью за причиненную боль. Исполнительница призналась, что ответила той строками не менее известного автора.

Не так давно Мария заявила, откровенничая в эфире телепередачи "Судьба человека", что ее отношения с мамой остаются весьма и весьма напряженными. По ее словам, звезда никогда не горела желанием растить детей. Однако настоял супруг: отец Марии заявил, что если Людмила не откажется от ребенка, он выплатит ей миллион марок в качестве компенсации.

Несчастная артистка рассказала позднее в интервью "Комсомольской правде", что Максакова-старшая обожает рассказывать о том, как ее с внуками бросила дочь-кукушка. По словам Марии, дети остались на попечении весьма обеспеченного бывшего супруга Владимира Тюрина, который приходится им родным отцом.

Знаменитость призналась, что недавно получила от матери стихотворение Пастернака "Учись прощать". Дочка в долгу не осталась и ответила строками произведения Бродского из "Литовского дивертисмента", где автор призывает читателя просить прощения лишь у Бога.

Максакова-младшая добавила, что однажды решила поговорить с матерью. Однако та даже не стала открывать ей дверь.

"Мне в голову не приходило, что меня ждет этот ледяной душ с ее стороны", – призналась звезда.

Не так давно оперная дива извинилась перед россиянами за свои неосторожные слова. Артистка попросила прощения у граждан за заявление о "кротах и жабах", пояснив, что на самом деле речь шла про ее родную семью, члены которой дружно настроены против нее. 

Егор МАЛКОВ

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